Dwie dekady współpracy, miliony na rozwój. Jubileusz 20-lecia LGD PROWENT

Dom Kultury w Przecławiu stał się centrum świętowania dwóch dekad działalności Lokalnej Grupy Działania PROWENT. Uroczysta gala zgromadziła dwustu gości, w tym parlamentarzystów, przedstawicieli rządu, władz wojewódzkich i starostów. Na sali nie zabrakło wójtów, a także rzeszy lokalnych działaczy i społeczników.

Czas podsumowań i zgody ponad podziałami

Galę, która odbyła się 19 marca. zainaugurował żywiołowy występ Orkiestry Młodych Bębniarzy z Domu Kultury w Przecławiu. Do tej artystycznej inauguracji odniósł się gospodarz miejsca, burmistrz Przecławia Maciej Jemioło.

- Zobaczyliśmy na samym początku naszych młodych zdolnych bębniarzy, tą energię w nich. Ta Lokalna Grupa przez te 20 lat tak właśnie działała. Energicznie, prężnie, przez co my jako samorządowcy czy stowarzyszenia, czy przedsiębiorcy, mogliśmy pozyskać wiele środków – powiedział Jemioło.

Ojcowie sukcesu i „Prowent, a nie Provident”

Kulminacyjnym i niezwykle wzruszającym punktem gali było uhonorowanie ojców sukcesu lokalnej inicjatywy.

Ważnym elementem uroczystości były trzy wyróżnienia, które miały na celu odznaczyć osoby w szczególny sposób zasłużone dla funkcjonowania organizacji.

Specjalne statuetki z rąk zarządu otrzymali wieloletni samorządowcy.

Ryszard Wolanin – wieloletni prezes LGD, a także były wójt i burmistrz Przecławia. Uhonorowano go za to, że udowodnił, iż można z powodzeniem łączyć samorządową odpowiedzialność z prawdziwą pasją do rozwoju lokalnego. Jak podkreślono, przez lata był dla stowarzyszenia „jak dobry gospodarz w domu”, który pilnował porządku, zachęcał do działania i potrafił sprawnie rozwiązywać problemy.

Józef Rybiński – przewodniczący Rady LGD i wieloletni burmistrz Radomyśla Wielkiego. Został doceniony za budowanie atmosfery współpracy i wzajemnego szacunku, a także za naturalną pogodę ducha i charyzmę. Z uśmiechem wspomniano o jego talencie wokalnym, gdyż „kiedy zaczyna śpiewać, sala natychmiast milknie”, co niejednokrotnie skutecznie łagodziło emocje po najtrudniejszych dyskusjach samorządowców.

Wiktor Kowalik – były prezes LGD, reprezentujący najmniejszą gminę w partnerstwie - Gawłuszowice. Statuetkę przyznano mu za determinację, wielkość serca oraz gotowość do działania. Podziękowano mu za pragmatyzm i wyznawanie zasady, że „rzeczy trudne robimy od ręki, rzeczy niemożliwe zajmują nam najwyżej dwa dni”.

W imieniu wyróżnionych działaczy głos zabrał były prezes LGD Ryszard Wolanin.

W swoim pełnym wspomnień wystąpieniu przypomniał, że sama nazwa organizacji to nie tylko akronim, ale również historyczne określenie dawnej daniny rolnej. Zwrócił szczególną uwagę na zasługi śp. Kazimierza Królikowskiego, który uczył lokalnych samorządowców zarządzania obszarami wiejskimi jeszcze przed wejściem Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku.

Wolanin z humorem odniósł się do wyzwań, z jakimi mierzono się w pierwszych latach funkcjonowania, uświadamiając społeczność o różnicy między bezzwrotnymi grantami a pożyczkami.

Jak wspominał z uśmiechem - niektórzy przychodzili do nas do biura w Mielcu, żeby uzyskać od Prowentu pożyczkę, kredyt. To nie jest ta firma, to jest Prowent, a nie Provident – tłumaczyliśmy im.



Były prezes z dumą podkreślił, że dzisiejsza pozycja stowarzyszenia to wielki dorobek całego pokolenia przez 20 lat wspólnej pracy, a rozszerzenie grupy o gminy z województwa małopolskiego w 2010 roku dało organizacji zupełnie nowy, potężny impuls do rozwoju.

Zasięg, który łączy regiony

Lokalna Grupa Działania PROWENT została zarejestrowana 7 kwietnia 2006 roku. W 2010 roku stała się organizacją międzywojewódzką, łącząc Podkarpacie z Małopolską.

Obecnie jej działania obejmują terytorium trzech powiatów: mieleckiego, dębickiego i dąbrowskiego, zrzeszając jedenaście gmin (Borowa, Czermin, Gawłuszowice, Padew Narodowa, Przecław, Radomyśl Wielki, Wadowice Górne, Żyraków, Dąbrowa Tarnowska, Szczucin, Radgoszcz).

Od 2007 roku stowarzyszenie przeznaczyło na realne inwestycje imponujący budżet przekraczający 50 milionów złotych.

Połączyliśmy serca ludzi: słowa prezesa Michała Deptuły

Występując przed zgromadzonymi, prezes LGD PROWENT i wójt Gminy Wadowice Górne, Michał Deptuła, nie krył ogromnej radości.

- Jesteśmy fenomenem i wyjątkiem w skali całego kraju – podkreślił prezes, zwracając uwagę, że stowarzyszenie z sukcesem skupia samorządowców, społeczników i przedsiębiorców z tak zróżnicowanego terytorium.

Podsumowując dwie dekady ogromnego wysiłku inwestycyjnego, prezes zauważył: zainwestowaliśmy 50 milionów złotych w nasze małe ojczyzny, utworzyliśmy za naszym pośrednictwem dziesiątki działalności gospodarczych, wybudowaliśmy całą masę infrastruktury, ale to co najważniejsze, połączyliśmy serca ludzi w 11 gminach.

Prezes zwrócił szczególną uwagę, że kapitałem Prowentu jest to, iż przez 20 lat: nauczyliśmy się współpracować, szanować, dzielić doświadczeniami.

Zwrócił także uwagę na misję organizacji w kontekście wyzwań społecznych.

- Dzisiaj w przestrzeni publicznej bardzo dużo mówi się o złych rzeczach, o tym co gdzieś jest przykre i niesympatyczne. My chcemy mówić o tym co dobre, co nas łączy, co buduje. Lokalna Grupa Działania Prowent jest takim miejscem, gdzie przedsiębiorcy, społecznicy, samorządowcy się spotykają, robią dobre rzeczy – powiedział.

Zaufanie państwa do obywateli: wystąpienie wiceministra Adama Nowaka

Ogromną wagę działalności Lokalnych Grup Działania w procesie historycznej przemiany polskiej wsi mocno wyeksponował w swoim obszernym przemówieniu wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Adam Nowak.

Przedstawiciel rządu wskazał, że wypracowany budżet LGD Prowent to coś więcej niż tylko same liczby.

- To nie jest tylko te 50 milionów złotych, które zostało przekazane dla przedsiębiorców, dla rolników, czy też dla organizacji pozarządowych, ochotniczych straży pożarnych, orkiestr – podkreślił.

Wiceminister następnie zwrócił uwagę, że fundusze te pomnożono cennym kapitałem społecznym. I podzielił się szerszą, krajową perspektywą, akcentując przełomową rolę polskiej integracji z Unią Europejską.

- Dzięki obecności Polski w Unii Europejskiej, dzięki tym ponad 90 miliardom euro, które trafiły na polską wieś, w tym ponad 10 miliardom złotych, które Lokalne Grupy Działania w całej Polsce dobrze wykorzystały, zagospodarowały, zainwestowały, nasz kraj się zmienia, nasz kraj pięknieje – mówił.

Przedstawiciel rządu zdefiniował również głęboką filozofię działania unijnego programu LEADER, oddając hołd zaangażowanym mieszkańcom.

- Lokalne grupy działania są wyjątkowym podmiotem, bo pokazują, że państwo, rząd, administracja ufa mieszkańcom. Wierzy, że ten rozwój kierowany od dołu, od lokalnych strategii rozwoju ku górze, jest tym rozwojem najlepszym, wypływającym z potrzeb, oczekiwań i dążeń lokalnych społeczności – oświadczył Adam Nowak.

Zapewnił także o wsparciu ministerstwa w nowej perspektywie finansowej na lata 2028-2034.

Głosy z urzędów wojewódzkich

Osobistym sentymentem podzieliła się Wojewoda Podkarpacka Teresa Kubas-Hul.

- Działalność lokalnych grup działania jest mi szczególnie bliska, dlatego że praca i współpraca z samorządowcami sprawiała olbrzymią satysfakcję – mówiła.

Wtórował jej Kierownik Delegatury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Piotr Łosiński, który zauważył, że fundusze te pozwoliły mniejszym miejscowościom na epokowy skok.

- 20 lat to też okres, który pozwolił otworzyć nasze lokalne społeczności na wiek, który nadszedł, XXI wiek- komentował.

Z kolei dyrektor Magdalena Sobina z Urzędu Marszałkowskiego odczytała uroczysty list od Marszałka Podkarpacia Władysława Ortyla, a z uśmiechem wspomniała też dociekliwość działaczy stowarzyszenia z Mielca.

- Pani Patrycja Wilk-Czebocka, dyrektor biura LGD, zawsze dużo pytań miała, nieraz rzeczywiście trudnych i skomplikowanych – opowiadała.

Recepta na Polskę: perspektywa parlamentarna

Obecni na sali parlamentarzyści zgodnie wskazywali Prowent jako wzór kooperacji. Poseł Adam Dziedzic mówił z wielkim uznaniem.

- Wiele krajów na zachodzie utraciło w sposób bezpowrotny te najważniejsze elementy kultury ludowej, to co jest najbliższe naszemu sercu – komentował.

W obrazowy sposób opisał też trudności we współpracy.

- 34 lata temu wstąpiłem w związek małżeński. I wiem, że takie związki są pełne kompromisów. Człowiek ma wielkie pomysły nieraz, ale życie... życie je zmienia. I dwie osoby muszą się porozumieć. Jak może się porozumieć 11 samorządów? No widzimy tutaj, w LGD Prowent – ocenił.

O wspólnocie marzeń przypomniała posłanka Krystyna Skowrońska.

- Warto mieć pomysły, warto się starać, aby nasz pomysł, nasze marzenie zostało zrealizowane – mówiła.

Z kolei senator Zdzisław Pupa docenił widoczne zmiany w krajobrazie.

- Polska pięknieje i na pewno nie byłaby tak piękna, gdyby właśnie nie wasze stowarzyszenie, nie te 11 gmin – ocenił.

Posłanka Elżbieta Burkiewicz zwróciła uwagę na logotyp stowarzyszenia.

- To, co też na waszym znaku widać, te dwie dłonie splecione. I o to właśnie chodzi, żebyśmy potrafili te ręce trzymać razem, być razem – wskazywała.

Powiaty i gminy grają do jednej bramki

Samorządowy wymiar współpracy najdobitniej zarysowali starostowie. Kazimierz Gacek (starosta mielecki) również wskazał na wymiar integracyjny logo.

- Te dwie ręce tutaj, które są, to jest jedna z Podkarpacia, a druga z Małopolski – interpretował.

Starosta dąbrowski Lesław Wieczorek wtórował z ogromnym entuzjazmem.

- Jestem dumny, że gminy z powiatu dąbrowskiego, gmina Szczucin, Radgoszcz, Dąbrowa Tarnowska mogą się rozwijać w tej rodzinie – zakomunikował.

Sukces na poziomie lokalnym potwierdzali też sami burmistrzowie i wójtowie.

Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej i wiceprezes zarządu LGD Krzysztof Kaczmarski nazwał Prowent - doskonałym przykładem tego, jak mogą współdziałać gminy i jak możemy na kompromisie robić to, co jest potrzebne naszym społecznościom.

Burmistrz Szczucina Tomasz Bełzowski ujawnił receptę na ten kompromis – i to jest w tym najlepsze, że jeden drugiemu nie wydziera, nie zabiera nic, a wspólnie razem realizujemy te strategie, te plany, te wizje.

Wójt Żyrakowa Marek Rączka podał bardzo namacalne argumenty - ponad 6 milionów złotych, które trafiło do naszego samorządu. Teraz realizujemy budowę placu zabaw. Na pewno warto być w LGD, warto uczestniczyć w tych działaniach.

- Sama gmina Przecław to ponad 5 i pół miliona złotych, które otrzymała dzięki LGD Prowent. Naprawdę zrealizowanych zostało bardzo dużo wiele inwestycji, różnych działań, które naprawdę służą naszym mieszkańcom - podsumował burmistrz Przecławia Maciej Jemioło.