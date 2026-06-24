Cenne doświadczenie mieleckich akrobatek podczas International Acro Cup 2026

Zespoły Klubu Sportowego AkroMielec, działającego przy Mieleckim Centrum Akrobatyki, zakończyły na etapie eliminacji swój udział w zawodach World Cup & Rzeszow International Acro Cup in Acrobatic Gymnastics. Wydarzenie odbyło się w dniach 19–21 czerwca w Rzeszowie i miało rangę jednego z najważniejszych spotkań w międzynarodowym kalendarzu Międzynarodowej Federacji Gimnastycznej (FIG).



W turnieju Rzeszów International Acro Cup (RIAC) wzięły udział trzy zespoły z Mielca. W kategorii Pre-Youth wystartowała trójka w składzie: Zuzanna Wojtal, Marianna Bożek, Antonina Głowacka. W kategorii Mini-Youth zaprezentowały się dwie mieleckie trójki: Lena Chudzik, Iga Dragan i Laura Kołeczek oraz Pola Krzysiak, Weronika Żak i Judyta Rożek.

Występy mieleckich zespołów spotkały się z bardzo ciepłą reakcją zgromadzonej na hali publiczności oraz internautów obserwujących przebieg zawodów. Sam start na planszy głównej, obok kadr narodowych z całego świata, stanowił istotny punkt w procesie szkoleniowym klubu.

Wynik rywalizacji podsumowuje Dominika Przywara, Prezes Klubu Sportowego AkroMielec.

- Dla zawodniczek z Mielca był to pierwszy start w tak poważnych zawodach o międzynarodowej randze. Udział w tym wydarzeniu to ogromne doświadczenie i bezcenna nauka. Dziewczęta w pełni wykorzystały szansę na rywalizację z najlepszymi i konfrontację swoich umiejętności ze światowym poziomem, co stanowi ważny etap w ich dalszym rozwoju sportowym – powiedziała Dominika Przywara.

Klub Sportowy AkroMielec - działający przy Mieleckim Centrum Akrobatyki – wspiera Miasto Mielec.

Wyniki finałów Rzeszów International Acro Cup (RIAC)

W zmaganiach młodzieżowych najwyższe lokaty zajęły następujące zespoły:

Kategoria Mini-Youth (trójki kobiet): Złoty medal wywalczyły reprezentantki Izraela (Snunit Club) – Nitzan Goldberg, Ayala Hanael oraz Neta Kamenetsky (wynik: 51.900). Drugie miejsce zajął również zespół Snunit Club w składzie: Maya Goldberg, Yael Turgeman i Yael Wayn (50.850). Na trzecim stopniu podium stanęły Polki z KS SPLIT Formacja Akrobatyczna: Agata Janda, Klara Wnętrzak i Iga Wojtuń (49.550).

Kategoria Pre-Youth (trójki kobiet): Pierwsze miejsce zdobyły Maja Grześkowiak, Nadia Liberska i Zofia Madej reprezentujące KS AZS AWF Gorzów (26.700). Srebro uzyskały Miryam Fridman, Noga Haberman i Shira Shachar z izraelskiego Snunit Club (26.450). Brązowy medal wywalczył zespół z Kanady reprezentujący Oakville Gymnastics Club w składzie: Serene Abufool, Sophie Burda i Abby Wong (26.050).

Zwycięzcy Pucharu Świata Seniorów (FIG ACRO World Cup)

Równolegle do zawodów młodzieżowych toczyła się rywalizacja w ramach oficjalnego Pucharu Świata. W kategorii trójek kobiet (senior) triumfowała reprezentacja Azerbejdżanu. Zespół w składzie: Anahita Bashiri, Zahra Rashidova i Nazrin Zeyniyeva wywalczył pierwsze miejsce z notą 57.570. Drugą pozycję zajęły Indywidualne Zawodniczki Neutralne: Sofya Litskevich, Ulyana Malchanava i Yana Minevich (56.650), a trzecie miejsce reprezentantki Niemiec: Kira Hellwig, Fiona Reul i Alisee Strohhecker (55.540).

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Dominika Przywara



Mieleckie Centrum Akrobatyki



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