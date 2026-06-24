Cenne doświadczenie mieleckich akrobatek podczas International Acro Cup 2026
Zespoły Klubu Sportowego AkroMielec, działającego przy Mieleckim Centrum Akrobatyki, zakończyły na etapie eliminacji swój udział w zawodach World Cup & Rzeszow International Acro Cup in Acrobatic Gymnastics. Wydarzenie odbyło się w dniach 19–21 czerwca w Rzeszowie i miało rangę jednego z najważniejszych spotkań w międzynarodowym kalendarzu Międzynarodowej Federacji Gimnastycznej (FIG).
2026-06-24, 15:14

Zespoły Klubu Sportowego AkroMielec, działającego przy Mieleckim Centrum Akrobatyki, zakończyły na etapie eliminacji swój udział w zawodach World Cup & Rzeszow International Acro Cup in Acrobatic Gymnastics. Wydarzenie odbyło się w dniach 19–21 czerwca w Rzeszowie i miało rangę jednego z najważniejszych spotkań w międzynarodowym kalendarzu Międzynarodowej Federacji Gimnastycznej (FIG).

W turnieju Rzeszów International Acro Cup (RIAC) wzięły udział trzy zespoły z Mielca. W kategorii Pre-Youth wystartowała trójka w składzie: Zuzanna Wojtal, Marianna Bożek, Antonina Głowacka. W kategorii Mini-Youth zaprezentowały się dwie mieleckie trójki: Lena Chudzik, Iga Dragan i Laura Kołeczek oraz Pola Krzysiak, Weronika Żak i Judyta Rożek.

Występy mieleckich zespołów spotkały się z bardzo ciepłą reakcją zgromadzonej na hali publiczności oraz internautów obserwujących przebieg zawodów. Sam start na planszy głównej, obok kadr narodowych z całego świata, stanowił istotny punkt w procesie szkoleniowym klubu.

Wynik rywalizacji podsumowuje Dominika Przywara, Prezes Klubu Sportowego AkroMielec.

- Dla zawodniczek z Mielca był to pierwszy start w tak poważnych zawodach o międzynarodowej randze. Udział w tym wydarzeniu to ogromne doświadczenie i bezcenna nauka. Dziewczęta w pełni wykorzystały szansę na rywalizację z najlepszymi i konfrontację swoich umiejętności ze światowym poziomem, co stanowi ważny etap w ich dalszym rozwoju sportowym – powiedziała Dominika Przywara.

Klub Sportowy AkroMielec - działający przy Mieleckim Centrum Akrobatyki – wspiera Miasto Mielec.

Wyniki finałów Rzeszów International Acro Cup (RIAC)

W zmaganiach młodzieżowych najwyższe lokaty zajęły następujące zespoły:

Kategoria Mini-Youth (trójki kobiet): Złoty medal wywalczyły reprezentantki Izraela (Snunit Club) – Nitzan Goldberg, Ayala Hanael oraz Neta Kamenetsky (wynik: 51.900). Drugie miejsce zajął również zespół Snunit Club w składzie: Maya Goldberg, Yael Turgeman i Yael Wayn (50.850). Na trzecim stopniu podium stanęły Polki z KS SPLIT Formacja Akrobatyczna: Agata Janda, Klara Wnętrzak i Iga Wojtuń (49.550).

Kategoria Pre-Youth (trójki kobiet): Pierwsze miejsce zdobyły Maja Grześkowiak, Nadia Liberska i Zofia Madej reprezentujące KS AZS AWF Gorzów (26.700). Srebro uzyskały Miryam Fridman, Noga Haberman i Shira Shachar z izraelskiego Snunit Club (26.450). Brązowy medal wywalczył zespół z Kanady reprezentujący Oakville Gymnastics Club w składzie: Serene Abufool, Sophie Burda i Abby Wong (26.050).

Zwycięzcy Pucharu Świata Seniorów (FIG ACRO World Cup)

Równolegle do zawodów młodzieżowych toczyła się rywalizacja w ramach oficjalnego Pucharu Świata. W kategorii trójek kobiet (senior) triumfowała reprezentacja Azerbejdżanu. Zespół w składzie: Anahita Bashiri, Zahra Rashidova i Nazrin Zeyniyeva wywalczył pierwsze miejsce z notą 57.570. Drugą pozycję zajęły Indywidualne Zawodniczki Neutralne: Sofya Litskevich, Ulyana Malchanava i Yana Minevich (56.650), a trzecie miejsce reprezentantki Niemiec: Kira Hellwig, Fiona Reul i Alisee Strohhecker (55.540).

Kontakt dla mediów:

Dominika Przywara

Mieleckie Centrum Akrobatyki

tel. 503 746 365

KONTAKT / AUTOR
Przemysław Cynkier
Menadżer ds. komunikacji
509432382
ZAŁĄCZNIKI
akromielec_riac-1-z-14.jpg akromielec_riac-2-z-14.jpg akromielec_riac-3-z-14.jpg akromielec_riac-4-z-14.jpg akromielec_riac-5-z-14.jpg akromielec_riac-6-z-14.jpg akromielec_riac-7-z-14.jpg akromielec_riac-8-z-14.jpg akromielec_riac-9-z-14.jpg akromielec_riac-10-z-14.jpg akromielec_riac-11-z-14.jpg akromielec_riac-12-z-14.jpg akromielec_riac-13-z-14.jpg akromielec_riac-14-z-14.jpg
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
Agencja Dzień Dobry
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015-2026.  Dla dziennikarzy
Strona, którą przeglądasz jest dedykowaną podstroną serwisu biuroprasowe.pl, administrowaną w zakresie umieszczanych na niej treści przez danego użytkownika usługi Wirtualnego biura prasowego, oferowanej przez WhitePress sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku–Białej.

WhitePress sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz odesłania do innych stron internetowych zamieszczone na podstronach serwisu przez użytkowników Wirtualnego biura prasowego lub zaciągane bezpośrednio z innych serwisów, zgodnie z wybranymi przez tych użytkowników ustawieniami.

W przypadku naruszenia przez takie treści przepisów prawa, dóbr osobistych osób trzecich lub innych powszechnie uznanych norm, podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za naruszenie jest dany użytkownik usługi, który zamieścił przedmiotową treść na dedykowanej podstronie serwisu.