Zamek Przecław zaprasza na dwa pierwsze letnie wydarzenia kulturalne. BEZPŁATNE!

Zamek Przecław zaprasza na dwa pierwsze letnie wydarzenia kulturalne. Muzeum Zamkowe w Przecławiu rozwija ofertę dla mieszkańców i turystów. W planie powitanie wakacji z Mikołajem Reyem i wyjątkowy koncert operetkowy.

PRZECŁAW. Zamek Przecław, jeden z najważniejszych zabytków regionu mieleckiego i rozpoznawalnych obiektów historycznych Podkarpacia, zaprasza mieszkańców oraz turystów na letnie wydarzenia plenerowe. W programie znalazły się propozycje łączące kulturę, muzykę, historię i sztukę kulinarną.

Szczególne miejsce w działalności Zamku Przecław zajmuje Muzeum Zamkowe w Przecławiu, funkcjonujące jako jednostka kultury, której misją jest ochrona dziedzictwa historycznego, popularyzacja wiedzy o przeszłości obiektu oraz rozwijanie oferty kulturalnej dostępnej dla szerokiej publiczności.

Muzeum, działające w zabytkowych wnętrzach dawnej rezydencji, stanowi ważny punkt na mapie kulturalnej regionu i jest przestrzenią spotkań z historią, sztuką oraz lokalnym dziedzictwem.

Zamek w Przecławiu przez ponad 300 lat był związany z rodziną Reyów. Dziś, kontynuując tradycje tego miejsca, obiekt pełni funkcję nie tylko zabytkowej rezydencji i atrakcji turystycznej, ale również aktywnego ośrodka kultury. Organizowane są tu koncerty, wystawy, wernisaże, spotkania tematyczne oraz wydarzenia plenerowe, które mają przybliżać historię i kulturę kolejnym pokoleniom odbiorców.

W najbliższych dniach Zamek Przecław zaprasza na dwa wydarzenia otwarte dla publiczności.

Grillowanie z Mikołajem Reyem w ogrodach zamkowych

Pierwsze z nich odbędzie się 26 czerwca 2026 roku o godz. 14:00 w ogrodach Zamku Przecław. Będzie to rodzinne spotkanie plenerowe pod hasłem grillowania z Mikołajem Reyem — pasjonatem gotowania, uczestnikiem pierwszej edycji programu „MasterChef Polska” oraz właścicielem historycznego zamku Montrésor we Francji.

Mikołaj Rey, potomek słynnego pisarza renesansu, od lat promuje polską kuchnię, tradycje kulinarne oraz kulturę stołu. Wydarzenie w Przecławiu będzie okazją do wspólnego spędzenia czasu w zamkowej scenerii, rozmów o kulinariach i degustacji grillowanych specjałów.

Udział w wydarzeniu dla dorosłych jest bezpłatny.



Dla najmłodszych przygotowano dodatkową strefę atrakcji, w tym Piana Party oraz animacje. Koszt udziału dzieci w tej części programu wynosi tylko 15 zł od osoby. Ze względu na organizację atrakcji dziecięcych obowiązują wcześniejsze zapisy pod adresem: sprzedaz@zamekprzeclaw.pl lub pod numerem telefonu 660 734 885.

Plenerowy koncert „OPERY i OPERETKI CZAR…”

Drugim wydarzeniem będzie koncert plenerowy „OPERY i OPERETKI CZAR…”, który odbędzie się 4 lipca 2026 roku o godz. 18:00 na terenie Zamku Przecław. Wydarzenie przygotowywane jest przez Zamek Przecław we współpracy z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie.

Publiczność usłyszy najpiękniejsze arie i duety z repertuaru operowego i operetkowego. W programie znajdą się utwory z takich dzieł jak „Romeo i Julia”, „Carmen”, „Straszny dwór”, „Księżniczka czardasza”, „Zemsta nietoperza” czy „Wesoła wdówka”.

Orkiestrę Symfoniczną poprowadzi Sławomir Chrzanowski. Wystąpią soliści: Paulina Makarowska — sopran, Milena Sołtys-Walosik — sopran, Nataliia Tepla — mezzosopran, Maciej Strzałkowski — tenor oraz Raffaello Bellavista — baryton. Koncert poprowadzi prof. Paweł Sobierajski, laureat międzynarodowych konkursów wokalnych, koncertujący w wielu krajach Europy.

Wstęp na koncert jest bezpłatny, jednak ze względu na ograniczoną liczbę miejsc obowiązuje wcześniejsza rezerwacja wejściówek. Darmowe bilety można pobrać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem:

https://app.evenea.pl/event/zamek-przeclaw

Zamek jako przestrzeń kultury i dziedzictwa

Zamek Przecław, wraz z działającym w jego strukturze Muzeum Zamkowym w Przecławiu, konsekwentnie rozwija ofertę kulturalną skierowaną do mieszkańców regionu, rodzin, turystów oraz osób zainteresowanych historią Podkarpacia. Letnie wydarzenia są częścią szerszej działalności, której celem jest udostępnianie zabytkowej przestrzeni publiczności oraz wzmacnianie roli zamku jako miejsca spotkań z kulturą.

Historyczna rezydencja, otoczona parkiem, pozostaje jednym z symboli lokalnego dziedzictwa. Od 1668 roku zamek był związany z rodem Reyów, kiedy to Władysław Rey, wojewoda lubelski i potomek Mikołaja Reya z Nagłowic, zakupił posiadłość od rodziny Tarnowskich. Dziś dziedzictwo to jest pielęgnowane poprzez działalność muzealną, edukacyjną i artystyczną – przez nowego właściciela, doskonale znane w regionie Centrum Medyczne Medyk i jego prezesa Stanisława Mazura.

Organizatorzy zapraszają do udziału w wydarzeniach oraz do odwiedzania Muzeum Zamkowego w Przecławiu — jednostki kultury, która łączy historię miejsca z nowoczesną ofertą dla mieszkańców i gości regionu.

Kontakt dla mediów i uczestników:

Zamek Przecław

ul. Podzamcze 8, 39-320 Przecław

tel. +48 660 734 885

e-mail: zamek@zamekprzeclaw.pl