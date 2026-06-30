Mikołaj Rey rozpoczął letni sezon kulturalny w Zamku Przecław
Zamek Przecław – jedna z najcenniejszych pereł historycznych i architektonicznych Podkarpacia – oficjalnie zainaugurował letni sezon kulturalny. Wyjątkowe, plenerowe otwarcie poprowadził Mikołaj Rey, znany i ceniony pasjonat sztuki kulinarnej, ekspert telewizyjny, a prywatnie potomek dawnych właścicieli przecławskich dóbr.
2026-06-30, 15:28

Zamek Przecław – jedna z najcenniejszych pereł historycznych i architektonicznych Podkarpacia – oficjalnie zainaugurował letni sezon kulturalny. Wyjątkowe, plenerowe otwarcie poprowadził Mikołaj Rey, znany i ceniony pasjonat sztuki kulinarnej, ekspert telewizyjny, a prywatnie potomek dawnych właścicieli przecławskich dóbr.

Inauguracja sezonu, która odbyła się w miniony piątek w malowniczych ogrodach zamkowych pod hasłem wspólnego, rodzinnego grillowania, miała dla Mikołaja Reya głęboki wymiar osobisty i emocjonalny.

Link do zdjęć: https://drive.google.com/drive/folders/1cGsi3xxHdPACKDg8e1jYZxmkkcaplpkm (fot. Marta Badowska)

Link do plików MP3: Mikołaj Rey start sezonu

Rodzina Reyów była związana z Zamkiem Przecław przez blisko 400 lat, aż do dramatycznych wydarzeń z 1946 roku, kiedy to jego przodkowie zostali zmuszeni do opuszczenia rodzinnego gniazda.

Jak podkreślił sam kulinarny mistrz, powrót w to miejsce to chwila wręcz mistyczna, budząca ogromną radość oraz dumę z faktu, że tradycje gościnności są tu nadal kultywowane.

- Powrót do Przecławia to dla mnie moment absolutnie szczególny, pełen głębokich wzruszeń. To dom, w którym moja rodzina mieszkała przez niemal cztery wieki, aż do tragicznego roku 1946, gdy moi dziadkowie zostali stąd wywłaszczeni i zmuszeni do ucieczki z kraju. Kiedy tu stoję, słyszę opowieści moich przodków, czuję ducha tego miejsca, przepełnionego dawniej rodzinnym ciepłem, śpiewem i otwartością. Jestem niezwykle wdzięczny obecnemu właścicielowi, panu doktorowi Stanisławowi Mazurowi, za jego niesamowitą hojność, otwartość i serce. Dzięki niemu ta historia nie tylko nie zginęła, ale odżyła na nowo, a my możemy tu powracać z ogromną radościąmówił wzruszony Mikołaj Rey.

Obecnie Zamkiem Przecław, położonym w powiecie mieleckim, zarządza rzeszowskie Centrum Medyczne Medyk. Inicjatorem zakupu historycznej posiadłości był właśnie prezes CM Medyk, doktor Stanisław Mazur.

Podczas piątkowego spotkania Mikołaj Rey zaprezentował mistrzowskie, autorskie interpretacje klasycznych potraw z grilla, w których polska tradycja spotkała się z francuskim kunsztem.

Goście mogli spróbować m.in. wybornej karkówki, kiełbasek marynowanych w piwie oraz unikalnego szaszłyka z serem halloumi, cukinią i świeżymi truskawkami, podawanego z miętowo-bazyliowym pesto.

Rey udowodnił, że plenerowa gastronomia może stać się elementem prestiżu i sztuki, idealnie współgrającym z duchem historycznego obiektu.

- Wreszcie mamy wymarzoną, upragnioną letnią pogodę, a to daje nam idealną okazję, by celebrować jedzenie na świeżym powietrzu, co samo w sobie jest najwyższym prestiżem w gastronomii! Dzisiaj na zamkowym grillu połączyliśmy polską tradycję z odrobiną nowoczesności. Przygotowaliśmy tradycyjną karkówkę i doskonałe kiełbaski marynowane w piwie, ale moją ulubioną propozycją na to lato jest autorski szaszłyk z sera halloumi, chrupiącej cukinii i świeżych, słodkich truskawek, podkręcony aromatycznym pesto miętowo-bazyliowym. Proste, lokalne składniki w doskonałym wydaniu, idealne na wakacyjny czas w tym magicznym parku! – zachęcał mistrz kulinarny.

Muzeum Zamku Przecław: Dziedzictwo Reyów i pamięć o wybitnym literacie

Zamek Przecław to nie tylko tętniący życiem ośrodek kultury, ale przede wszystkim strażnik pamięci o jednym z najważniejszych rodów w historii Polski. W strukturach obiektu funkcjonuje wzorowo utrzymane Muzeum Zamkowe, w którym centralne miejsce zajmuje historyczna ekspozycja poświęcona rodowi Reyów.

Wystawa w sposób szczególny akcentuje bezpośrednie korzenie i więzi rodzinne z Mikołajem Rejem z Nagłowic – wybitnym pisarzem, poetą i „ojcem literatury polskiej”.

Przecławska linia Reyów z dumą pielęgnuje pamięć o swoim wielkim przodku, co znajduje odzwierciedlenie w unikalnych pamiątkach oraz aranżacjach muzealnych oddających ducha epoki odrodzenia.

- Do Zamku Przecław warto przyjechać z wielu powodów. Po pierwsze, sama nazwa brzmi przepięknie i elegancko. Po drugie, jeśli ktoś pasjonuje się historią, literaturą i chce poznać losy rodu Reyów, znajdzie tutaj genialne muzeum. Ten dom jest utrzymany w absolutnie cudownym porządku. Zachęcam każdego: przyjedźcie tu, by spacerować po urokliwym parku, odpocząć, zjeść wspaniały obiad i poczuć autentyczną duszę tego prestiżowego miejsca, w którym wielka historia spotyka się z niesamowitą gościnnością! Odkrywajcie Przecław, bo to czysta radość! – gorąco zaprasza Mikołaj Rey.


NADCHODZĄCE WYDARZENIA: MAGIA OPERETKI ORAZ DNI PRZECŁAWIA 2026


Inauguracja sezonu kulturalnego to zaledwie początek bogatego programu, jaki Muzeum Zamkowe w Przecławiu przygotowało na tegoroczne lato. Dyrekcja oraz organizatorzy zapowiadają już kolejne dwa wyjątkowe wydarzenia plenerowe, które dostarczą niezapomnianych wrażeń artystycznych i rozrywkowych.


Koncert Plenerowy „OPERY i OPERETKI CZAR…” – 4 lipca 2026 r. (godz. 18:00)

Już w najbliższą sobotę przecławska scena plenerowa zamieni się w amfiteatr pełen najpiękniejszych arii i duetów z klasycznego repertuaru operowego oraz operetkowego.

Wydarzenie realizowane jest we współpracy z renomowaną Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie. Choć wstęp na koncert jest całkowicie bezpłatny, organizatorzy informują o ogromnym zainteresowaniu publiczności – kilkaset biletów zostało już zarezerwowanych, a pula darmowych wejściówek gwałtownie się wyczerpuje. Aby zagwarantować sobie miejsce, należy niezwłocznie dokonać rezerwacji pod adresem https://app.evenea.pl/event/zamek-przeclaw/

Dni Przecławia 2026 – 18 lipca 2026 r. (od godz. 16:00)

Kolejnym wielkim punktem letniego harmonogramu będą huczne Dni Przecławia, na które serdecznie zapraszają Burmistrz Przecławia Maciej Jemioło oraz Dom Kultury w Przecławiu.

Święto miasta odbędzie się w urokliwej scenerii Parku Zamku Przecław. W programie przewidziano masę atrakcji, darmową strefę zabaw dla dzieci (w godzinach 16:00-20:00) oraz liczne występy muzyczne.

Na scenie zaprezentują się m.in. Młodzieżowa Orkiestra Gminy Przecław, Grupa Wokalna Bezzies, Janek Szynal z Zespołem oraz Orkiestra Młodych Bębniarzy. Gwiazdą wieczoru będzie uwielbiwany wokalista Oskar Cyms (koncert o godz. 21:00), po którym zaplanowano taneczną zabawę z DJ-em. Wstęp wolny

Zamek Przecław serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców regionu oraz turystów do odwiedzania ekspozycji Muzeum Zamkowego, relaksu w historycznym parku i wspólnego celebrowania lata pełnego kultury, muzyki i niezapomnianych smaków.

Kontakt dla mediów i rezerwacje:
Muzeum Zamkowe w Przecławiu
E-mail: zamek@zamekprzeclaw.pl | Tel: 660 734 885
Strona internetowa: zamekprzeclaw.pl

KONTAKT / AUTOR
Przemysław Cynkier
Menadżer ds. komunikacji
509432382
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