Magiczny wieczór w Zamku Przecław. Około tysiąca osób bawiło się na plenerowym koncercie „Opery i operetki czar…”
Około tysiąca miłośników muzyki i sztuki zgromadziło się w malowniczym parku Zamku Przecław, by wziąć udział w wyjątkowym koncercie plenerowym „Opery i operetki czar…”.
2026-07-06, 13:58

Około tysiąca miłośników muzyki i sztuki zgromadziło się w malowniczym parku Zamku Przecław, by wziąć udział w wyjątkowym koncercie plenerowym „Opery i operetki czar…”.

Wydarzenie okazało się nie tylko wielkim sukcesem artystycznym, ale także dowodem na to, że Zamek Przecław staje się jednym z najważniejszych punktów na kulturalnej mapie Podkarpacia.

Link do fotorelacji (autor Marta Badowska):

https://drive.google.com/drive/folders/1FNsF8T9Uw5fvYQogeitjnZ_OpsQgO0or

Link do materiałów MP3 i WIDEO:

https://agencjadd-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/admin_agencjadd_onmicrosoft_com/IgA_-dGLWP4VRpBFj-RAjk9tAW_ufbvVONviaEFFdTN3vlU?e=Wa9En5

Muzyczna uczta rozpoczęła się w piątek 4 lipca punktualnie o godzinie 18:00. Wieczór jako mistrz ceremonii, poprowadził Paweł Sobierajski – uznany polski tenor, wybitny pedagog, wykładowca akademicki oraz psycholog muzyki, który na scenie od lat z powodzeniem łączy swoją rozległą wiedzę z pasją do sztuki operowej.

W swoim wystąpieniu otwierającym nakreślił ideę tego wyjątkowego spotkania. - Dzisiejszy wieczór jest efektem współpracy Filharmonii Podkarpackiej oraz Centrum Medycznego Medyk. Stanowi on doskonałą okazję do wspólnego przeżywania muzyki jako sztuki niezwykłej w historycznej scenerii Zamku Przecławiu – podkreślił Paweł Sobierajski.

Gwiazdy wieczoru i międzynarodowa publiczność

Na plenerowej scenie zaprezentowała się Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Podkarpackiej pod batutą Sławomira Chrzanowskiego.

Wokalnych uniesień dostarczyli znakomici soliści, których występy uświetniły ten wieczór:
Paulina Makarowska – sopran,
Milena Sołtys-Walosik – sopran,
Nataliia Tepla – mezzosopran,
Maciej Strzałkowski – tenor,
Rafaello Bellavista – baryton.

Głos zabrała dyrektor Filharmonii Podkarpackiej, prof. Marta Wierzbieniec, która nie kryła zachwytu nad nową lokalizacją plenerową.

- Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Podkarpackiej zagrała już kilkadziesiąt koncertów plenerowych o zróżnicowanym repertuarze, ale w tym miejscu występujemy po raz pierwszy. Bardzo cieszę się, że możemy dzisiaj wystąpić dla państwa, a ja bardzo dziękuję, że państwo nam zaufaliście i przyszliście na ten koncert – mówiła do zgromadzonych prof. Marta Wierzbieniec.

Gospodarz wieczoru, prezes Centrum Medycznego Medyk i właściciel Zamku Przecław, dr Stanisław Mazur, powitał zgromadzonych ze swoistym humorem, nawiązując m.in. do faktu, że wśród słuchaczy znaleźli się goście z aż 12 krajów, w tym obywatele Stanów Zjednoczonych obchodzący tego dnia Święto Niepodległości.

W ciepłych słowach odniósł się także do orkiestry i publiczności.

- Ponieważ pieniądze na ten zamek pożyczyliśmy w banku państwowym, to z patriotyzmu (...) jedna trzydziestosiedmiomilionowa jest każdego z państwa. Proszę się czuć jak u siebie w domu! Ja bardzo serdecznie podziękować pani profesor Wierzbieniec za to, jaką stworzyła orkiestrę w Rzeszowie, takiej nie było jeszcze wcześniej – zaznaczył dr Stanisław Mazur.

Zamek Przecław tętniący życiem

Obecna na wydarzeniu posłanka Krystyna Skowrońska podziękowała gospodarzom i artystom za inicjatywę, zwracając uwagę na kojący wymiar sztuki w tak pięknych okolicznościach przyrody.

- My wszyscy potrzebujemy, aby nam w sercu grało. A zatem jest tutaj wspaniała muzyka, która da nam odpoczynek i to miejsce staje się dla nas miejscem zaczarowanym – podsumowała posłanka Krystyna Skowrońska.

Ciekawym momentem było telefoniczne połączenie z Przemysławem Reyem – kustoszem Muzeum Hymnu Narodowego, a zarazem prezesem Związku Rodu Reyów. Rodzina ta przez ponad trzy wieki była związana z przecławskim majątkiem.

- Bardzo serdecznie państwa witam w Przecławiu, to jedno z najpiękniejszych miejsc na Podkarpaciu, a do tego w tej chwili od niedawna na nowo żyje i działa na niwie kultury. To naprawdę bardzo dobre i fajne połączenie, kiedy w takich miejscach jak Przecław można słuchać najlepszej muzyki w najlepszym wykonaniu – cieszył się Przemysław Rey.

Ogniste niespodzianki i tańce do nocy

Koncert filharmoników był zaledwie początkiem atrakcji. Około tysiąca zgromadzonych gości mogło liczyć na spektakularne niespodzianki przygotowane specjalnie przez gospodarzy Zamku Przecław.

Po zakończeniu oficjalnej części artystycznej, w parkowej scenerii odbył się pokaz teatru ognia.

Następnie na zabytkowych murach zamku rozbłysnął nowoczesny, widowiskowy mapping, przenosząc widzów w magiczny świat światła i dźwięku.

Ten pełen wrażeń, letni wieczór zwieńczyło otwarte zaproszenie wszystkich uczestników do wspólnych tańców.

Wydarzenie udowodniło, że Zamek Przecław jest przestrzenią otwartą zarówno na wysoką sztukę, jak i wspaniałą integrację lokalnej społeczności.

Pod zamkiem zagra Oskar Cyms

Kolejnym wielkim punktem letniego harmonogramu wydarzeń będą huczne Dni Przecławia, na które serdecznie zapraszają Burmistrz Przecławia Maciej Jemioło oraz Dom Kultury w Przecławiu.

Święto miasta odbędzie się w urokliwej scenerii Parku Zamku Przecław 18 lipca. W programie przewidziano masę atrakcji, darmową strefę zabaw dla dzieci (w godzinach 16:00-20:00) oraz liczne występy muzyczne.

Na scenie zaprezentują się m.in. Młodzieżowa Orkiestra Gminy Przecław, Grupa Wokalna Bezzies, Janek Szynal z Zespołem oraz Orkiestra Młodych Bębniarzy. Gwiazdą wieczoru będzie uwielbiany wokalista Oskar Cyms (koncert o godz. 21:00), po którym zaplanowano taneczną zabawę z DJ-em. Wstęp wolny

Zamek Przecław serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców regionu oraz turystów do odwiedzania ekspozycji Muzeum Zamkowego, relaksu w historycznym parku i wspólnego celebrowania lata pełnego kultury, muzyki i niezapomnianych smaków.

Kontakt dla mediów i rezerwacje:
Muzeum Zamkowe w Przecławiu
E-mail: zamek@zamekprzeclaw.pl | Tel: 660 734 885
Strona internetowa: zamekprzeclaw.pl

KONTAKT / AUTOR
Przemysław Cynkier
Menadżer ds. komunikacji
509432382
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