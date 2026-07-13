DARTERSKIE EMOCJE W NOWYM MIEJSCU: TURNIEJ O PUCHAR NOID BISTRO&CATERING W MIELCU

Miłośnicy precyzji, wielkich emocji i sportowej rywalizacji zyskują nową przestrzeń na mapie Podkarpacia. Stowarzyszenie Dart Mielec i Okolice oficjalnie ogłosiło nawiązanie współpracy z nowoczesnym lokalem NOID Bistro&Catering, zlokalizowanym w mieleckiej Hali MOSiR przy ul. Solskiego 1.

Z tej okazji już w sobotę, 1 sierpnia 2026 roku, odbędzie się wyjątkowy, inaugurujący współpracę turniej o Puchar NOID Bistro&Catering.

Wydarzenie to stanowi doskonałą okazję do przetestowania zupełnie nowej, profesjonalnie przygotowanej infrastruktury darterstkiej. Organizatorzy oddają do dyspozycji zawodników aż 8 nowoczesnych stanowisk (tarcz) turniejowych. Oficjalny limit miejsc został ustalony na 64 uczestników, co zwiastuje widowiskowe i pełne zwrotów akcji rozgrywki.

- Nawiązanie stałej współpracy z NOID Bistro&Catering to dla naszej społeczności ogromny krok naprzód. Zyskujemy stałą, doskonale wyposażoną bazę, która pozwoli na organizację turniejów na najwyższym poziomie. Chcemy, aby turniej inauguracyjny był świętem darta w Mielcu, dlatego zapraszamy wszystkich – zarówno doświadczonych graczy, jak i tych, którzy dopiero chcą spróbować swoich sił w rywalizacji turniejowej – mówi Janusz Baum, Prezes Stowarzyszenia Dart Mielec i Okolice.

Nowe miejsce to nie tylko profesjonalne tarcze, ale także kompleksowa obsługa wydarzenia pod kątem kulinarnym.

- Jako NOID Bistro&Catering jesteśmy dumni, że możemy gościć tak dynamicznie rozwijającą się społeczność. Od początku zależało nam, aby nasz lokal był nie tylko miejscem z doskonałym jedzeniem, ale też tętniącą życiem przestrzenią integrującą mieszkańców. Darterzy zyskują u nas profesjonalne warunki do gry, a my gwarantujemy, że kibicom i graczom nie zabraknie świetnej atmosfery oraz najwyższej jakości zaplecza gastronomicznego” – dodaje Patryk Jaworski, właściciel NOID Bistro&Catering.

Rywalizacja odbędzie się w popularnym, widowiskowym formacie 501 Double Out. Dzięki fazie grupowej każdy z zapisanych uczestników ma gwarancję rozegrania solidnej dawki meczów, bez względu na poziom zaawansowania, zanim najlepsi przejdą do fazy pucharowej.

Na zwycięzców czekają pamiątkowe statuetki, nagrody finansowe (100% wpisowego trafia do puli) oraz historyczny, pierwszy Puchar NOID Bistro&Catering.

Najważniejsze informacje organizacyjne:

Data i miejsce: Sobota, 1 sierpnia 2026 r., NOID Bistro&Catering, Mielec, ul. Solskiego 1 (Hala MOSiR).

Harmonogram: Oficjalna rozgrzewka rozpocznie się o godzinie 12:30. Start turnieju zaplanowano na godzinę 14:00 (rozgrywki prowadzone będą w dwóch sesjach startowych: o 14:00 oraz 16:00).

Wpisowe: 30 zł.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc (limit 64 osób), organizatorzy zachęcają do wcześniejszej rejestracji. Zapisy przyjmowane są drogą elektroniczną poprzez profil na Facebooku pod adresem facebook.com/DartMieleciOkolice oraz telefonicznie (SMS) pod numerem 510 057 778. Rejestracja na miejscu w dniu turnieju będzie możliwa wyłącznie w przypadku wolnych miejsc.

KONTAKT DLA MEDIÓW ORAZ INFORMACJE O ZAPISACH:

Stowarzyszenie Dart Mielec i Okolice - prezes Janusz Baum

Infolinia / Zapisy SMS: 510 057 778

Strona oficjalna i wiadomości: facebook.com/DartMieleciOkolice oraz dart.mielec.fun

Miejsce wydarzenia: NOID Bistro&Catering, ul. Solskiego 1, Mielec (Hala MOSiR, wejście basenowe, pierwsze piętro)





